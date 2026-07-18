Trecentocinquanta lettini da piscina rubati da un circolo di Reggio Emilia sono stati ritrovati in uno stabilimento balneare in Albania, ancora con il logo originale del circolo. I lettini erano scomparsi da circa due anni prima di essere individuati e restituiti.

Trecentocinquanta lettini rubati da un circolo di Reggio Emilia sarebbero ricomparsi in uno stabilimento balneare in Albania, ancora con il logo originale ben visibile del circolo Onde Chiare. Dalla struttura, nel giugno di due anni fa, erano sparite di notte centinaia di sdraio per un valore stimato superiore a 45mila euro. Lettini spariti e ritrovati in stabilimento balneare in Albania La scoperta dei lettini rubati in Albania La scelta di procedere per vie legali Il post social diventato virale Lettini spariti e ritrovati in stabilimento balneare in Albania La vicenda è stata raccontata da Il Resto del Carlino. Due anni dopo il furto, avvenuto nel 2024, gli stessi lettini sarebbero stati individuati sulla spiaggia di Capo Rodoni, promontorio roccioso sul mare Adriatico a nord di Durazzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

© Virgilio.it - Spariscono 350 lettini da piscina a Reggio Emilia, dopo 2 anni vengono ritrovati in stabilimento in Albania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I 350 lettini rubati in piscina a Reggio ‘risbucano’ in uno stabilimento in Albania: e il post diventa virale sui socialTrecentocinquanta lettini sono stati trovati in uno stabilimento balneare in Albania, dopo essere stati rubati due anni fa da un circolo a Reggio...

"Lettini Rubati a Reggio Emilia Riappaiono in Albania: Il Misterioso Ritrovamento di Onde Chiare"Trecentocinquanta lettini, rubati due anni fa dal circolo Onde Chiare di Reggio Emilia, sono stati ritrovati in Albania.

I lettini spariti da un circolo di Reggio Emilia compaiono su una spiaggia in AlbaniaI gestori dell’Onde chiare: Da un anno denunce, verifiche, tempo e soldi spesi per cercare di riportare a casa ciò che ci è stato rubato ... msn.com

Spariscono 350 lettini da piscina a Reggio Emilia, dopo 2 anni vengono ritrovati in stabilimento in AlbaniaRitrovati in uno stabilimento balneare in Albania, 350 lettini spariti da piscina a Reggio Emilia. Il post virale dei proprietari ... virgilio.it