Lettini Rubati a Reggio Emilia Riappaiono in Albania | Il Misterioso Ritrovamento di Onde Chiare
Trecentocinquanta lettini, rubati due anni fa dal circolo Onde Chiare di Reggio Emilia, sono stati ritrovati in Albania. Il furto è avvenuto di notte e non ci sono ancora dettagli sulle modalità di trasporto o sul responsabile. Le autorità italiane stanno seguendo le indagini per chiarire la vicenda. I lettini sono stati rinvenuti in un deposito nel paese balcanico, senza ulteriori informazioni sulla provenienza o sul destino originale.
Trecentocinquanta lettini spariti di notte, nel giugno di due anni fa dal circolo Onde Chiare di via Fenulli in città e rubati da mani ignote. Un anno dopo gli stessi sono ‘magicamente’ riapparsi, con tanto di logo Onde Chiare ancora in bella vista, in uno stabilimento balneare sulla sabbia di Capo Rodoni, un promontorio roccioso sul mare Adriatico a nord di Durazzo, in Albania. Ad accorgersene una signora reggiana che si trovava lì in vacanza e che ha inviato ai gestori della piscina una mail con allegate le foto per avvertirli del singolare ritrovamento, avendo letto al tempo la notizia del furto sulla stampa locale. L’articolo completo di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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