Lettini Rubati a Reggio Emilia Riappaiono in Albania | Il Misterioso Ritrovamento di Onde Chiare

Notizia in breve

Trecentocinquanta lettini, rubati due anni fa dal circolo Onde Chiare di Reggio Emilia, sono stati ritrovati in Albania. Il furto è avvenuto di notte e non ci sono ancora dettagli sulle modalità di trasporto o sul responsabile. Le autorità italiane stanno seguendo le indagini per chiarire la vicenda. I lettini sono stati rinvenuti in un deposito nel paese balcanico, senza ulteriori informazioni sulla provenienza o sul destino originale.