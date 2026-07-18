Un giovane di 24 anni si è consegnato ai carabinieri dopo una sparatoria avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 luglio a Misilmeri. La polizia ha fermato il ragazzo, ritenuto responsabile di tentato omicidio, a seguito di una rissa. La sparatoria ha causato feriti, ma le condizioni non sono state rese note. Il sindaco ha diffuso un appello, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un giovane si consegna ai carabinieri dopo il ferimento. Si è presentato spontaneamente ai carabinieri il 24enne ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta questa notte, 17 e 18 luglio, a Misilmeri, nel Palermitano. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco durante una rissa in piazza Fontana Nuova, ferendo un ragazzo di 26 anni. L’indagato è stato sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio, mentre il ferito è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sparatoria a Misilmeri: 24enne fermato per tentato omicidio dopo una rissa. L’appello del sindaco

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