Un giovane di 24 anni è stato fermato dopo un tentato omicidio avvenuto davanti al locale No Space. La lite è degenerata durante la notte, coinvolgendo almeno due persone. Sono state usate armi da taglio e da fuoco contro il giovane ferito. La polizia ha sequestrato alcuni oggetti sospetti e sta ascoltando testimoni per ricostruire l’accaduto.

? Domande chiave Come è degenerata la lite davanti al No Space quella notte?. Quali armi sono state usate contro il giovane ferito?. Chi sono gli altri venti soggetti coinvolti in questa rete criminale?. Come ha fatto la Squadra Mobile a identificare l'autore materiale?.? In Breve Aggressione avvenuta il 12 gennaio con coltello, bottiglia e storditore elettrico.. Ventuno persone denunciate tra cui quattro complici già arrestati il 25 marzo.. Criminalità diffusa tra giugno 2024 e gennaio 2025 coinvolge venti soggetti.. Questore Paolo Sartori segnala violenza immotivata nelle zone della movida bresciana.. La Polizia di Stato ha arrestato nel pomeriggio di ieri a Brescia un ventiquattrenne di origini egiziane, sospettato di aver compiuto un tentato omicidio lo scorso 12 gennaio presso la discoteca No Space di via Vergnano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, fermato il 24enne sospettato di tentato omicidio al No Space

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