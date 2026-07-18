La Spal sta valutando l'acquisto di un attaccante tra i migliori dei campionati dilettantistici dell’Emilia Romagna. Dopo aver lasciato partire senza rimpianti un precedente centravanti, la società è ora concentrata sulla scelta del nuovo punta. Il nome più caldo è quello di Leonardi, ex giocatore del Sasso in Serie D, che potrebbe rafforzare l’attacco della squadra. La decisione finale dovrebbe arrivare a breve.

Consapevole di non potersi più permettere di sbagliare la scelta del centravanti, dopo aver liberato senza troppi rimpianti Gianmarco Piccioni la Spal ha messo nel mirino uno dei migliori attaccanti dei campionati dilettantistici dell’ Emilia Romagna. Si tratta di Luca Leonardi, bomber modenese classe 1995 reduce da una stagione in serie D nel Sasso Marconi, proprio come Pierluigi Montanaro, che come abbiamo raccontato nei giorni scorsi è di fatto il primo acquisto della nuova Spal. In gialloblù Leonardi ha segnato otto gol, tanti quanti ne aveva realizzati qualche anno fa sempre in serie D nel Corticella. In Eccellenza invece ha vinto il campionato con la Correggese arrivando in doppia cifra, così come ha fatto nella stessa categoria nella Virtus Castelfranco e nel Cittadella Vis San Paolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, nel mirino Leonardi. Era la punta del Sasso in D

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Spal, Leonardi in their sights. He was Sasso's striker in Serie D.Consapevole di non potersi più permettere di sbagliare la scelta del centravanti, dopo aver liberato senza troppi rimpianti Gianmarco Piccioni la Spal ha messo nel mirino uno dei migliori attaccanti ... sport.quotidiano.net

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