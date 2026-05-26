Nel finale di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi. Dopo la decisione, entrambi hanno condiviso le prime emozioni nel backstage. La puntata si è conclusa con il momento della scelta, mentre i protagonisti hanno commentato le proprie sensazioni subito dopo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi futuri o commenti aggiuntivi.

Nel finale di Uomini e Donne, Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi tra emozioni e tensione. Nel backstage i due raccontano le prime sensazioni dopo la fine della puntata. Oggi, martedì 26 maggio, a Uomini e donne è andata in onda la puntata della scelta di Ciro Solimeno. Il tronista decide di puntare tutto su Elisa Leonardi, decidendo di lasciare il programma con la ragazza siciliana. Un momento vissuto tra emozioni, balli e un'accelerata improvvisa di Maria De Filippi. La decisione finale di Ciro Solimeno: Marina è la non scelta Nel corso della puntata finale del suo percorso a Uomini e Donne, Ciro Solimeno è arrivato al momento più atteso: la scelta tra le sue corteggiatrici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Ciro punta tutto su Elisa Leonardi, emozioni nel backstage dopo la scelta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UOMINI E DONNE - CIRO SCEGLIE… MA SUCCEDE QUALCOSA DI ASSURDO SUBITO DOPO LA SCELTA

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne: i retroscena sul dopo scelta di Ciro Solimeno ed Elisa LeonardiDopo la registrazione della scelta, sono emersi nuovi dettagli riguardo ai momenti successivi tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, che vengono...

La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è Elisa LeonardiDurante la puntata registrata oggi di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato la sua decisione e ha scelto Elisa Leonardi.

Temi più discussi: Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Elisa Leonardi: biscotti a forma di cuore e romanticismo dopo la scelta; Uomini e Donne, Ciro si apre con Elisa: Ho avuto paura di perderti; Uomini e Donne: Elisa e Ciro insieme dopo la scelta, spuntano i primi video; Come procede la relazione tra Ciro ed Elisa dopo Uomini e Donne? Lei rompe il silenzio.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi avvistati insieme dopo la scelta: sguardi complici e primi momenti di coppia torresette.news/rubriche/socia… #uominiedonne x.com

Uomini e Donne: Ciro punta tutto su Elisa Leonardi, emozioni nel backstage dopo la sceltaCiro Solimeno sceglie Elisa Leonardi a Uomini e Donne tra emozioni e tensione. Nel backstage le prime parole dopo la scelta in studio. movieplayer.it

Elisa Leonardi Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata e curiosità della scela di CiroEcco tutte le informazioni sulla giovanissima Elisa Leonardi, protagonista di Uomini e Donne e scelta del tronista Ciro Solimeno ... tuttosulgossip.it