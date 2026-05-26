Uomini e Donne | Ciro punta tutto su Elisa Leonardi emozioni nel backstage dopo la scelta

Da movieplayer.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel finale di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi. Dopo la decisione, entrambi hanno condiviso le prime emozioni nel backstage. La puntata si è conclusa con il momento della scelta, mentre i protagonisti hanno commentato le proprie sensazioni subito dopo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi futuri o commenti aggiuntivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel finale di Uomini e Donne, Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi tra emozioni e tensione. Nel backstage i due raccontano le prime sensazioni dopo la fine della puntata. Oggi, martedì 26 maggio, a Uomini e donne è andata in onda la puntata della scelta di Ciro Solimeno. Il tronista decide di puntare tutto su Elisa Leonardi, decidendo di lasciare il programma con la ragazza siciliana. Un momento vissuto tra emozioni, balli e un'accelerata improvvisa di Maria De Filippi. La decisione finale di Ciro Solimeno: Marina è la non scelta Nel corso della puntata finale del suo percorso a Uomini e Donne, Ciro Solimeno è arrivato al momento più atteso: la scelta tra le sue corteggiatrici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

uomini e donne ciro punta tutto su elisa leonardi emozioni nel backstage dopo la scelta
© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Ciro punta tutto su Elisa Leonardi, emozioni nel backstage dopo la scelta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

UOMINI E DONNE - CIRO SCEGLIE… MA SUCCEDE QUALCOSA DI ASSURDO SUBITO DOPO LA SCELTA

Video UOMINI E DONNE - CIRO SCEGLIE… MA SUCCEDE QUALCOSA DI ASSURDO SUBITO DOPO LA SCELTA

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne: i retroscena sul dopo scelta di Ciro Solimeno ed Elisa LeonardiDopo la registrazione della scelta, sono emersi nuovi dettagli riguardo ai momenti successivi tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, che vengono...

La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è Elisa LeonardiDurante la puntata registrata oggi di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato la sua decisione e ha scelto Elisa Leonardi.

Temi più discussi: Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Elisa Leonardi: biscotti a forma di cuore e romanticismo dopo la scelta; Uomini e Donne, Ciro si apre con Elisa: Ho avuto paura di perderti; Uomini e Donne: Elisa e Ciro insieme dopo la scelta, spuntano i primi video; Come procede la relazione tra Ciro ed Elisa dopo Uomini e Donne? Lei rompe il silenzio.

elisa leonardi uomini e donne ciroUomini e Donne: Ciro punta tutto su Elisa Leonardi, emozioni nel backstage dopo la sceltaCiro Solimeno sceglie Elisa Leonardi a Uomini e Donne tra emozioni e tensione. Nel backstage le prime parole dopo la scelta in studio. movieplayer.it

elisa leonardi uomini e donne ciroElisa Leonardi Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata e curiosità della scela di CiroEcco tutte le informazioni sulla giovanissima Elisa Leonardi, protagonista di Uomini e Donne e scelta del tronista Ciro Solimeno ... tuttosulgossip.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web