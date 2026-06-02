Kalulu nel mirino del Man Utd | la Juve punta al rinnovo blindato
Il club inglese Manchester United ha mostrato interesse per il difensore francese Kalulu, attualmente in forza alla squadra italiana. La Juventus sta invece lavorando per blindare il giocatore con un rinnovo contrattuale, chiedendo una cifra considerevole all’entourage. La decisione di preferire il rinnovo di Kalulu rispetto a Cambiaso o Gatti deriva dalla volontà di consolidare il reparto difensivo con un profilo più esperto. La trattativa tra il giocatore e il club italiano è in corso.
? Punti chiave Quanto deve chiedere l'entourage di Kalulu per accettare il rinnovo?. Perché la Juventus preferisce blindare il francese rispetto a Cambiaso o Gatti?. Come influirà la mancanza di entrate Champions sulla possibile cessione?. Quale cifra può trasformare l'investimento di Kalulu in un profitto straordinario?.? In Breve Juventus propone rinnovo fino al 2030 con clausola annuale per blindare il francese.. Salario proposto da 2,5 a 3,5 milioni contro i 4 richiesti dall'entourage.. Kalulu ha collezionato 49 presenze su 50 partite totali nella stagione attuale.. Riscatto definitivo attivato per 16 milioni dopo prestito da Milan da 3 milioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Inter e Juve Dimarco e Kalulu nel mirino del Manchester United
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