Kalulu nel mirino del Man Utd | la Juve punta al rinnovo blindato

Notizia in breve

Il club inglese Manchester United ha mostrato interesse per il difensore francese Kalulu, attualmente in forza alla squadra italiana. La Juventus sta invece lavorando per blindare il giocatore con un rinnovo contrattuale, chiedendo una cifra considerevole all’entourage. La decisione di preferire il rinnovo di Kalulu rispetto a Cambiaso o Gatti deriva dalla volontà di consolidare il reparto difensivo con un profilo più esperto. La trattativa tra il giocatore e il club italiano è in corso.