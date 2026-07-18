Mondiali De la Fuente | Yamal sta bene Prima volta contro Messi più di 20 anni fa

Yamal sta bene, ha giocato contro Messi per la prima volta in oltre 20 anni. La finale mondiale è arrivata, e il giocatore ha detto di considerarla un privilegio. Ha aggiunto che per lui conta solo vincere, anche se arrivare in finale più volte e perdere non gli dispiacerebbe.

"È un privilegio essere in finale, per me, l'importante è essere in grado di vincere. Accetterei volentieri di arrivare ogni anno in finale e di perderla. Ci godremo questo momento, con le nostre armi e le nostre qualità, contro un avversario che ha avuto un percorso spettacolare. Ci sarà grande spettacolo, con due squadre fantastiche, molto simili tra loro, e ciascuna cercherà di portare la partita dove più le conviene". Così, nella notte italiana, il ct della Spagna Luis de la Fuente ha parlato della finale contro l'Argentina, sottolineando che Lamine Yamal "sta bene" e che è "in perfetta forma fisica". Il commissario tecnico ha ricordato un episodio di oltre 20 anni fa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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