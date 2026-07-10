Los Ángeles, 10 luglio 2026 - Al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles, Spagna e Belgio si sfidano oggi per raggiungere la Francia nella prima semifinale del Mondiale 2026. Le Furie Rosse sono reduci dal successo di misura nel derby iberico con il Portogallo, steso 1-0 dalla rete nel finale di Merino. La selezione allenata da Roberto Martinez, invece, ha dato seguito alla rocambolesca vittoria nei sedicesimi contro il Senegal, sconfiggendo per 4-1 gli Stati Uniti. Grande protagonista nel turno scorso l'atalantino De Ketelaere, autore di una doppietta contro gli americani, ai quali Lukaku ha rifilato la sua terza rete in questa edizione della kermesse iridata (una ogni 66,67 minuti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Mondiali 2026, oggi Spagna-Belgio: orario e dove vedere in tv (anche in chiaro) la seconda partita dei quarti di finale

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Mondiali 2026, Spagna-Austria 3-0: la sintesi della gara

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Mondiali 2026, oggi Spagna-Belgio: orario e dove vedere in tv la seconda partita dei quarti di finaleOggi al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles, si gioca la partita tra Spagna e Belgio valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026.

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Temi più discussi: Spagna - Belgio ai quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; I quarti proseguono con Spagna-Belgio: il programma del 10 luglio; Mondiali 2026, dove vedere Spagna-Belgio oggi in TV e streaming: l'orario dei quarti di finale; Spagna-Belgio, le probabili formazioni dei quarti di finale del Mondiale.

Mondiali di Calcio, la partita di oggi in TV: 21:00 Spagna - Belgio ( Los Angeles; Rai 1 e Dazn) Telecronaca Rai: Luca De Capitani e German Denis (collegamento dalle 20:30) Telecronaca Dazn: Edoardo Testoni e Emanuele Giaccherini (collegamento dall x.com

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