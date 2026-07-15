Alle 20:00 locali, Inghilterra e Argentina scendono in campo per la semifinale dei Mondiali 2026. La partita si gioca in uno stadio con circa 80.000 spettatori e sarà trasmessa anche in chiaro. Le probabili formazioni prevedono l’impiego di attaccanti e centrocampisti titolari, con alcuni cambi rispetto alle partite precedenti. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, per la rivalità storica tra le due nazioni.

Scenderanno in campo oggi, 15 luglio, Inghilterra e Argentina per la seconda semifinale dei Mondiali 2026. Un match attesissimo, anche per la storica rivalità tra i due Paesi. La vincitrice affronterà in finale la Spagna, che nella sua semifinale è riuscita, con una partita perfetta, a battere la super favorita Francia. The first spot in the Final belongs to Spain? #FIFAWorldCup pic.twitter.com8umlGDZZ2y — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026 I campioni più attesi: Messi e Kane. In questa semifinale c’è una sfida nella sfida, anche per la classifica marcatori, tra la stella argentina Leo Messi, a quota 8 reti, e la punta inglese Harry Kane, che finora ne ha realizzate 6, e capace in stagione di segnare già 73 gol in partite ufficiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Inghilterra-Argentina, oggi la seconda semifinale ai Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla (anche in chiaro)

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