Il difensore spagnolo ha dichiarato che l’esito della finale tra Spagna e Argentina potrebbe dipendere molto dalle decisioni arbitrali. La partita, che si giocherà oggi, rappresenta la finale del Mondiale. Le sue parole sono state rilasciate alla vigilia dell’incontro, senza ulteriori commenti sulle proprie aspettative o sulle squadre coinvolte. La partita si svolgerà in America, con entrambe le nazionali pronte a contendersi il trofeo.

Spagna-Argentina, Laporte parla alla vigilia della finale Mondiale: le dichiarazioni del difensore spagnolo sull’arbitraggio. È ormai tempo di finale ai Mondiali, con Spagna e Argentina pronte a sfidarsi per alzare al cielo americano la Coppa del Mondo. Alla vigilia della grande partita, Aymeric Laporte ha parlato ai microfoni di Marca, soffermandosi non soltanto sul valore dell’avversario, ma anche su un tema molto delicato: l’ arbitraggio. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il centrale della Roja ha infatti acceso l’attenzione sull’intensità di gioco dell’Argentina, sottolineando come la gestione della gara da parte del direttore di gara potrà avere un peso importante nello sviluppo della finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna-Argentina, Laporte avvisa la Roja: «Dipenderà molto dall’arbitraggio»

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