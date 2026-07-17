Aymeric Laporte accende la finale | L'Argentina lascia ricordini in campo non dovete permetterlo
Aymeric Laporte ha commentato la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, affermando che la squadra argentina lascia troppi segni sul campo durante le partite e che l’arbitro dovrebbe intervenire per vigilare su questo comportamento.
Laporte accende Spagna-Argentina, finale dei Mondiali: "Loro lasciano troppi ricordini in campo, l'arbitro deve vigilare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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