Alla vigilia della finale mondiale, Aymeric Laporte ha criticato le azioni di alcuni giocatori argentini, affermando che ci sono comportamenti che non dovrebbero essere tollerati nel calcio. Ha anche commentato sul tema arbitrale, dicendo di non essere preoccupato per l'aggressività in campo. La sua dichiarazione ha acceso ulteriormente la tensione tra le due nazionali prima della partita.

Alla vigilia della finale Mondiale tra Spagna e Argentina, Aymeric Laporte è entrato a gamba tesa anche sul tema arbitrale accendendo la sfida: "Non sono affatto preoccupato per l'aggressività nel calcio. Se è tollerata e l'arbitro fa il suo lavoro, non ho problemi. È vero che nelle ultime partite abbiamo visto cose che ci hanno sorpreso molto, azioni che sono state lasciate impunite. Soprattutto contro l'Argentina, una squadra che lascia molti segni. Questo non dovrebbe essere permesso nel calcio, specialmente in competizioni così importanti, perché può destabilizzare e frustrare. Fa parte del lavoro dell'arbitro controllare queste cose in modo che non vengano sfruttate. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Laporte infiamma Spagna-Argentina: "Spero si tratti di calcio... Loro fanno cose che non dovrebbero essere permesse"

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