Spagna-Argentina | formazioni previste dove guardare statistiche e anteprima della finale della Coppa del Mondo

La finale della Coppa del Mondo 2026 si giocherà domenica sera al MetLife Stadium di East Rutherford, con Spagna e Argentina in campo per il titolo. Le formazioni sono state ufficializzate e le due squadre si preparano a sfidarsi per il trofeo. Le statistiche indicano che entrambe hanno vinto i rispettivi quarti e semifinali, avanzando senza sconfitte. La partita sarà trasmessa in diretta e si aspetta una grande affluenza di pubblico.

2026-07-18 13:13:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La Coppa del Mondo 2026 si concluderà domenica sera quando Spagna e Argentina si incontreranno al MetLife Stadium di East Rutherford con in palio il più grande premio del calcio. È la prima finale di Coppa del Mondo maschile tra i campioni europei e sudamericani in carica, con la Spagna a caccia di un secondo titolo mondiale e l’Argentina che cerca di diventare la prima nazione dopo il Brasile nel 1962 a difendere con successo il trofeo. Dopo aver recuperato il pareggio iniziale contro Capo Verde, la squadra di Luis de la Fuente ha superato Uruguay, Arabia Saudita, Austria, Portogallo, Belgio e Francia e si è affermata meritatamente favorita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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