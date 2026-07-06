Portogallo-Spagna | formazioni previste statistiche e anteprima in vista dello scontro degli ottavi di finale della Coppa del Mondo

Notizia in breve

Lunedì all’AT&T Stadium si svolgerà l’incontro tra Portogallo e Spagna, ottavo di finale della Coppa del Mondo 2026. Le formazioni sono state annunciate e si prevede che scendano in campo con le rispettive rose ufficiali. Le squadre sono state selezionate in base alle rispettive qualificazioni e alle statistiche delle ultime partite. L’evento rappresenta uno degli scontri tra le nazionali europee più attesi del torneo.