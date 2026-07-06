Portogallo-Spagna | formazioni previste statistiche e anteprima in vista dello scontro degli ottavi di finale della Coppa del Mondo
Lunedì all’AT&T Stadium si svolgerà l’incontro tra Portogallo e Spagna, ottavo di finale della Coppa del Mondo 2026. Le formazioni sono state annunciate e si prevede che scendano in campo con le rispettive rose ufficiali. Le squadre sono state selezionate in base alle rispettive qualificazioni e alle statistiche delle ultime partite. L’evento rappresenta uno degli scontri tra le nazionali europee più attesi del torneo.
2026-07-06 15:28:00 Ecco quanto riportato poco fa: Due dei pesi massimi europei si scontrano in uno degli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026, quando il Portogallo affronterà la Spagna lunedì all’AT&T Stadium. Entrambe le nazioni arrivano in ottima forma, ma solo una può accedere ai quarti di finale, dove affronteranno la vincente di USA-Belgio. Il Portogallo si è assicurato un posto agli ottavi dopo aver percorso un percorso difficile attraverso la fase a gironi prima di superare la Croazia in circostanze drammatiche negli ottavi di finale. La squadra di Roberto Martinez pensava di andare ai supplementari quando Josko Gvardiol sembrava segnare il pareggio nel recupero, ma la tecnologia confermava un tocco di fuorigioco nella preparazione e preservava la vittoria per 2-1 del Portogallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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