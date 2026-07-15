Inghilterra-Argentina | formazioni previste statistiche e dove guardare la semifinale della Coppa del Mondo tra rivali storici

Da justcalcio.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La semifinale tra Inghilterra e Argentina si svolgerà tra le due nazionali, entrambe reduci da qualificazioni importanti. Le formazioni sono state ufficializzate e si prevede un confronto equilibrato. Le statistiche mostrano che entrambe le squadre hanno vinto i loro ultimi incontri e presentano giocatori chiave in attacco e in difesa. La partita sarà trasmessa sui canali sportivi principali e disponibile anche in streaming online. La rivalità storica tra le due selezioni aggiunge aspettative al match.

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2026-07-15 11:46:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Entrambi i gruppi hanno tentato di sminuire il significato storico della semifinale di Coppa del Mondo tra Inghilterra e Argentina, ma c’è senza dubbio un vantaggio in più in questo incontro. Le due nazioni erano in guerra nel 1982 per le Isole Falkland e i tifosi dell’Argentina fanno continuo riferimento al territorio conteso nell’Atlantico meridionale. Anche i giocatori dell’Argentina hanno cantato in onore delle Falkland dopo la vittoria di sabato contro la Svizzera. La rivalità sportiva non è meno controversa. Nel 1966, il capitano dell’Argentina Antonio Rattin si rifiutò di lasciare il campo dopo aver raccolto due cartellini gialli in tre minuti del primo tempo contro l’Inghilterra a Wembley, il che significa che la partita fu sospesa per otto minuti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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