Il ranking Fifa non si è mai rivelato così preciso. A giocarsi la semifinale ci sono infatti le quattro squadre che dominano la classifica riservata alle nazionali: al momento in testa c'è la Francia davanti ad Argentina, Spagna e Inghilterra, ma è chiaro che a fine Mondiale le gerarchie potrebbero anche cambiare. Scopriamo allora le quote del Mondiale 2026 analizzando i banchi dei principali siti di scommesse. La Francia resta la grande favorita, almeno secondo i bookmaker. Mbappé e compagni hanno convinto più di tutti tra girone e fase a eliminazione diretta, dove hanno eliminato una dopo l'altra avversari come Svezia, Paraguay e Marocco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia, Spagna, Inghilterra o Argentina: ecco chi vincerà il Mondiale per i bookie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spain vs Norway vs France vs England vs Argentina Who Win the World Cup 2026

Notizie e thread social correlati

Chi vince i Mondiali 2026, il sondaggio: Spagna e Francia le favorite, ma attenzione a Inghilterra, Argentina e Brasile - VOTAUn sondaggio pubblicato da Il Giornale d’Italia indica che Francia e Spagna sono considerate le favorite per vincere i Mondiali 2026.

Amici, domenica c'è la finale: ecco chi vincerà secondo i bookieDomenica si terrà la finale del talent condotto da Maria De Filippi, che assegnerà la corona al vincitore.

Temi più discussi: Diretta Francia-Spagna, semifinale Mondiali 2026: formazioni, orario e dove vederla in streaming; Mondiali di calcio, ecco chi vince: i bookmaker hanno le idee chiare. O quasi. Le quattro super favorite; Mondiali, Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina le semifinali: date, orari e dove vederle in tv e in streaming; Mondiali 2026, il tabellone delle semifinali. Gli orari e dove vederle.

L'Inghilterra affronterà l'Argentina in semifinale ad Atlanta mercoledì. La vincente sfiderà Spagna o Francia nella finale del Mondiale. l.euronews.com/Hl8M x.com

Mondiali, Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina le semifinali: date, orari e dove vederle in tv e in streamingROMA - Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina: queste le quattro nazionali rimaste in corsa per i Mondiali 2026 (co-ospitati da Usa, Messico e Canada), semifinaliste di una competizione al quale han ... msn.com

Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina, dunqueIn semifinale ai Mondiali ci sono le miglior quattro squadre al mondo: una finale potrebbe essere una rivincita del 2022, altre tre sarebbero inedite ... ilpost.it