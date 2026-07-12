Francia Spagna Inghilterra o Argentina | ecco chi vincerà il Mondiale per i bookie

Da gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le quote dei bookmaker indicano che le semifinali del Mondiale coinvolgono le prime quattro squadre del ranking FIFA, con la Francia in testa, seguita da Argentina, Spagna e Inghilterra. La posizione in classifica si riflette nelle scommesse, che prevedono possibili cambiamenti nelle gerarchie a conclusione del torneo. La precisione del ranking FIFA attuale contribuisce a orientare le preferenze degli scommettitori, anche se le partite possono comunque portare a risultati diversi.

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Il ranking Fifa non si è mai rivelato così preciso. A giocarsi la semifinale ci sono infatti le quattro squadre che dominano la classifica riservata alle nazionali: al momento in testa c'è la Francia davanti ad Argentina, Spagna e Inghilterra, ma è chiaro che a fine Mondiale le gerarchie potrebbero anche cambiare. Scopriamo allora le quote del Mondiale 2026 analizzando i banchi dei principali siti di scommesse. La Francia resta la grande favorita, almeno secondo i bookmaker. Mbappé e compagni hanno convinto più di tutti tra girone e fase a eliminazione diretta, dove hanno eliminato una dopo l'altra avversari come Svezia, Paraguay e Marocco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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