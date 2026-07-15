Chi vince Inghilterra-Argentina? Chi segnerà? Quote e pronostico per la semifinale dei Mondiali di oggi

L'Inghilterra e l'Argentina si sfidano oggi in semifinale dei Mondiali, dopo oltre vent'anni. È la prima volta dal 2002 che le due nazionali si incontrano in un torneo mondiale. La vincente accederà alla finale di New York contro la Spagna. Le quote e i pronostici indicano una partita aperta, senza favorito chiaro. La sfida si svolge in un contesto di alta tensione, con entrambe le squadre determinate a conquistare il pass per la finalissima.

Atlanta, 15 luglio 2026 – Per la prima volta dal 2002 Inghilterra e Argentina tornano ad affrontarsi in una Coppa del Mondo, e stavolta in palio non c'è un piazzamento nel girone ma un posto nella finalissima di New York contro la Spagna. Il match si gioca stasera, mercoledì 15 luglio, alle 21 italiane al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, e i bookmaker la considerano una delle sfide più equilibrate di questi Mondiali. Inghilterra avanti di misura. Sul segno 1X2, l'Inghilterra parte leggermente favorita: il successo dei Tre Leoni oscilla tra il 2,60 di Sisal e il 2,70 offerto da altri operatori, mentre l'affermazione dell'Argentina paga tra 3,00 e 3,15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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