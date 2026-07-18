sotto le macerie di gaza il lutto sospeso dei familiari

Sotto le macerie di Gaza, i familiari continuano ad attendere notizie sui dispersi, con un lutto ancora sospeso. La situazione rimane critica, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. Nel frattempo, il primo numero di una nuova pubblicazione è uscito in edicola dal 29 luglio, presentando storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. La rivista si compone di due puntate e include contenuti di diversi autori.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Il 16 novembre 2023, un attacco aereo israeliano ha distrutto la casa di tre piani degli Haji a Gaza, dove più di 30 membri di questa famiglia allargata avevano trovato rifugio. Tra loro, solo Fidaa Haji (34 anni) e i suoi quattro figli, Raed, Mohammed, Hala e Raghad, sono sopravvissuti perché si trovavano in una stanza esterna separata dall’edificio principale. Il resto della famiglia, compreso il marito di Fidaa, è rimasto sotto le macerie. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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