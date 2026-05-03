Gaza 8000 persone sotto le macerie | i lavori procedono all’1%

Nella Striscia di Gaza, circa 8000 persone risultano ancora sotto le macerie dopo il recente terremoto. Le squadre di soccorso stanno lavorando, ma i lavori di rimozione si sono appena mossi, raggiungendo solo l’1% delle operazioni complessive. La difficoltà nel proseguire le operazioni deriva dalla complessità delle macerie e dalla scarsità di risorse, condizioni che rallentano significativamente la ricerca e il recupero delle persone disperse.

? Cosa scoprirai Come faranno le squadre a liberare gli 8000 dispersi con questi ritmi?. Perché le operazioni di sgombero sono rimaste bloccate sotto l'1%?. Quali ostacoli strutturali impediscono la rimozione dei detriti a Gaza?. Quanto tempo servirà davvero per bonificare le aree devastate dal conflitto?.? In Breve L'UNDP stima sette anni per la rimozione completa dei detriti a Gaza.. Meno dell'1% dei residui di costruzione è stato rimosso dalle zone colpite.. Il rapporto tecnico sulla gestione delle macerie è stato diffuso il 17 febbraio.. 8000 palestinesi restano intrappolati sotto i detriti accumulati in due anni di conflitto.. Circa 8000 palestinesi restano intrappolati sotto i detriti a Gaza dove il lavoro di rimozione è fermo a meno dell’1% dopo due anni di conflitto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaza, 8000 persone sotto le macerie: i lavori procedono all’1% Notizie correlate Crolla il solaio dell'ex caserma Pepe, 4 persone sotto le macerieStamattina, giovedì 16 aprile, durante un sopralluogo alla struttura dell'ex caserma Pepe a San Nicolò del Lido di Venezia, in vista della... Crolla palazzina nel Veronese, a Negrar. Si cercano persone sotto le macerieAGI - I vigili del fuoco sono impegnati in un intervento a Negrar, nel Veronese, per l'esplosione con conseguente crollo in un fabbricato di tre...