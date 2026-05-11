Everyday in Gaza vince il David di Donatello come miglior cortometraggio | la vita nella Striscia sotto le macerie - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come racconta la sinossi stessa del film, "Everyday in Gaza" racconta storie quotidiane di resistenza e umanità: un barbiere che continua ad accogliere i suoi clienti tra le macerie, restituendo dignità e bellezza; Wafa, una donna che dedica la propria vita a bambine e bambini con disabilità o rimas.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

everyday in gaza vince il david di donatello come miglior cortometraggio la vita nella striscia sotto le macerie video
© Ilgiornaleditalia.it - "Everyday in Gaza" vince il David di Donatello come miglior cortometraggio: la vita nella Striscia sotto le macerie - VIDEO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Everyday in Gaza, il corto che racconta la quotidianità nella Striscia vince il David di DonatelloEveryDay in Gaza, cortometraggio ambientato nella Striscia e diretto da Omar Rammal con le riprese del giornalista palestinese Soleiman Hejji, ha...

Sergio Romano vince come Miglior attore protagonista ai David di Donatello 71Miglior attore protagonista della 71/a edizione dei David di Donatello è Sergio Romano per il film Le città di pianura di Francesco Sossai.

Argomenti più discussi: Everyday in Gaza, il corto che racconta la quotidianità nella Striscia vince il David di Donatello; Everyday in Gaza vince il David di Donatello per il miglior cortometraggio; David di Donatello 2026: 'Everyday in Gaza' di Omar Rammal vince il premio Miglior Cortometraggio; I David di Donatello non dimenticano la Palestina: Everyday in Gaza vince tra i cortometraggi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web