Come racconta la sinossi stessa del film, "Everyday in Gaza" racconta storie quotidiane di resistenza e umanità: un barbiere che continua ad accogliere i suoi clienti tra le macerie, restituendo dignità e bellezza; Wafa, una donna che dedica la propria vita a bambine e bambini con disabilità o rimas.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Everyday in Gaza" vince il David di Donatello come miglior cortometraggio: la vita nella Striscia sotto le macerie - VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Everyday in Gaza, il corto che racconta la quotidianità nella Striscia vince il David di DonatelloEveryDay in Gaza, cortometraggio ambientato nella Striscia e diretto da Omar Rammal con le riprese del giornalista palestinese Soleiman Hejji, ha...

Sergio Romano vince come Miglior attore protagonista ai David di Donatello 71Miglior attore protagonista della 71/a edizione dei David di Donatello è Sergio Romano per il film Le città di pianura di Francesco Sossai.

Argomenti più discussi: Everyday in Gaza, il corto che racconta la quotidianità nella Striscia vince il David di Donatello; Everyday in Gaza vince il David di Donatello per il miglior cortometraggio; David di Donatello 2026: 'Everyday in Gaza' di Omar Rammal vince il premio Miglior Cortometraggio; I David di Donatello non dimenticano la Palestina: Everyday in Gaza vince tra i cortometraggi.

@GiorgiaMeloni solo voi complici di genocidio ve ne fregate! Il dramma del popolo palestinese irrompe ai #David di Donatello. Everyday in Gaza vince il premio come miglior cortometraggio. x.com