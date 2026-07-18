sotto attacco degli stati uniti le infrastrutture civili iraniane

Nuovi bombardamenti hanno colpito obiettivi civili nel sud del paese, secondo fonti locali. Le infrastrutture civili sono state attaccate dagli Stati Uniti, causando danni e interruzioni. L’economia locale sta collassando, con i prezzi dei beni alimentari quasi raddoppiati negli ultimi mesi. Le operazioni militari hanno portato a un aumento delle tensioni nella regione, aggravando la crisi umanitaria in corso.

Medio oriente Nuovi raid contro obiettivi civili nel sud. Economia è al collasso: i prezzi dei beni alimentari sono quasi raddoppiati Medio oriente Nuovi raid contro obiettivi civili nel sud. Economia è al collasso: i prezzi dei beni alimentari sono quasi raddoppiati Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. «Distruggeremo tutte le loro centrali elettriche e i loro ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative»: non è più un avvertimento partito dalla megalomania del presidente americano che tratta il mondo dall’alto in basso. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO lIRAN

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