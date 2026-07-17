Nella notte tra giovedì e venerdì, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro infrastrutture civili e obiettivi all’interno dell’Iran. Sono stati colpiti ponti, strade e ferrovie, causando un'interruzione delle attività di trasporto. Lo stretto di Hormuz è stato nuovamente bloccato. La serie di attacchi rappresenta un’intensificazione delle operazioni militari americane contro il paese.

Ponti, strade, ferrovie, tra le altre cose: il cessate il fuoco sembra definitivamente saltato, lo stretto di Hormuz è di nuovo bloccato Nella notte fra giovedì e venerdì gli attacchi degli Stati Uniti sull’Iran sono diventati più intensi e hanno colpito infrastrutture civili e obiettivi nell’interno del paese. I bombardamenti erano ricominciati sei giorni fa, ma finora si erano concentrati perlopiù su obiettivi militari della costa sudorientale, nei pressi dello stretto di Hormuz, per limitare le capacità del regime iraniano di controllare il traffico marittimo nello stretto. Stanotte i jet, i droni e le navi militari statunitensi hanno... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Gli Stati Uniti sono tornati a colpire le infrastrutture civili in Iran

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