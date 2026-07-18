Lo stato di agitazione del personale sanitario dell’Asl Toscana Sud-Est è stato sospeso. La proclamazione era stata fatta nei giorni scorsi da due sindacati, NurSind e Nursing Up. La sospensione è stata annunciata oggi senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o eventuali accordi raggiunti. La decisione riguarda tutto il personale sanitario coinvolto nello stato di agitazione.

Arezzo, 18 luglio 2026 – Sospeso lo stato di agitazione del personale sanitario dell’Asl Toscana Sud-Est che nei giorni scorsi era stato proclamato da NurSind, insieme a Nursing Up. L’annuncio arriva dai segretari territoriali del NurSind di Arezzo, Grosseto e Siena. “Nei giorni scorsi - spiegano - si è tenuto in Prefettura l’incontro per tentare una conciliazione tra le parti e abbiamo riscontrato una grande apertura da parte dell’Asl. Di fatto l’Azienda ha accolto tutte le nostre richieste, mettendo subito in calendario una serie di incontri, e questo ci ha portato alla decisione di sospendere lo stato di agitazione. Vogliamo fare un plauso anche al capo di gabinetto della Prefettura, Leandro Peraino, che ha svolto un ottimo lavoro di mediazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sospeso lo stato di agitazione del personale dell’Asl Toscana Sud-Est

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Agitazione al CUP di Teramo

Notizie e thread social correlati

Ritardi, incontri rinviati e documentazione evidentemente sbagliata, NurSind e Nursing Up contro l’Asl Sud-Est: “Stato di agitazione”Oggi, NurSind e Nursing Up hanno annunciato lo stato di agitazione contro l’Asl Sud-Est a causa di ritardi nelle consegne, incontri rinviati e...

Carenza di personale e risorse: dichiarato lo stato di agitazione nella sanità toscanaLe segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up hanno dichiarato lo stato di agitazione nella sanità toscana il 3 giugno.

Temi più discussi: Due incidenti in poche ore: a Grosseto 35enne muore in moto, ad Arezzo due quattordicenni a bordo di un'Ape finiscono contro un palo della luce; Auto si ribalta in strada, ferito il conducente; Asl Salerno, conclusa la ricollocazione in corsia di 87 infermieri e oss. Decisivo l'impulso della Corte dei conti; Travolge un motociclista e scappa: immortalato dalla videosorveglianza.

Sospeso lo stato di agitazione del personale dell’Asl Toscana Sud-EstArezzo, 18 luglio 2026 – Sospeso lo stato di agitazione del personale sanitario dell’Asl Toscana Sud-Est che nei giorni scorsi era stato proclamato da NurSind, insieme a Nursing Up. L’annuncio arriva ... lanazione.it

Personale sanitario, sospeso stato di agitazioneIl personale sanitario dell’Asl Toscana Sud-Est ha sospeso lo stato di agitazione. La decisione è arrivata dopo l’incontro in Prefettura tra l’Azienda e i sindacati NurSind e Nursing Up — le principal ... teletruria.it