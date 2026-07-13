Oggi, NurSind e Nursing Up hanno annunciato lo stato di agitazione contro l’Asl Sud-Est a causa di ritardi nelle consegne, incontri rinviati e documentazione apparentemente errata. La decisione è stata comunicata dopo diverse settimane di segnalazioni non risolte, con i sindacati che contestano la gestione della situazione e chiedono interventi immediati. Nessuna data precisa per eventuali prossimi passi è stata ancora comunicata.

Arezzo, 13 luglio 2026 – Ritardi, incontri rinviati e documentazione evidentemente sbagliata NurSind e Nursing Up contro l’Asl Sud-Est: “Stato di agitazione”. Cullurà, Galesi e Malatesta: “Impossibile formulare il contratto integrativo aziendale Ci troviamo davanti a uno stato di paralisi delle trattative che nuoce ai lavoratori” Nessuna trattativa, stallo per il contratto integrativo aziendale e ritardi continui: per questo motivo nei giorni scorsi NurSind, insieme a Nursing Up, hanno proclamato lo stato di agitazione del personale sanitario dell’ Asl Toscana Sud-Est. A spiegare nel dettaglio i motivi della protesta sono Claudio Cullurà, Valentina Galesi e Danilo Malatesta, rispettivamente segretari territoriale del NurSind di Arezzo, Grosseto e Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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