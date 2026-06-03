Carenza di personale e risorse | dichiarato lo stato di agitazione nella sanità toscana

Le segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up hanno dichiarato lo stato di agitazione nella sanità toscana il 3 giugno. La decisione arriva dopo il rifiuto dell’assessorato regionale alla Salute di aprire un confronto sull’applicazione del contratto nel territorio. La protesta riguarda carenza di personale e risorse nelle strutture sanitarie, senza ulteriori dettagli su azioni o sviluppi immediati.

Stato di agitazione nel comparto della sanità toscana. A proclamarlo sono state oggi, 3 giugno, le segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up, di fronte al rifiuto da parte dell'assessorato regionale alla Salute di confrontarsi sull'applicazione in Toscana del contratto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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T&T Red Cross Society Moves To Strengthen Accountability Under New Leadership

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