Sondaggi politici Futuro Nazionale supera la Lega | il partito di Vannacci sopra il 6%

In un sondaggio recente, Futuro Nazionale ottiene oltre il 6% delle preferenze, superando la Lega. Fratelli d’Italia mantiene il primo posto tra i partiti, ma nel centrodestra la novità è questa. Per la prima volta, il partito di Vannacci supera la Lega nelle intenzioni di voto. I dati sono riferiti alle intenzioni di voto degli elettori, senza ulteriori analisi o commenti.

Fratelli d'Italia consolida il primato, ma la vera novità arriva nel centrodestra, per la prima volta Futuro Nazionale supera la Lega nelle intenzioni di voto. Intanto la proposta di riforma della legge elettorale divide gli italiani, con una maggioranza relativa che si dice contraria al premio di maggioranza e all'elezione diretta del premier. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ultimo sondaggio politico, Futuro Nazionale supera la Lega

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