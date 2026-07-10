I sondaggi politici mostrano che Futuro Nazionale, partito dell’ex generale Vannacci, ha guadagnato un punto percentuale, mantenendosi sopra il 6 per cento. La formazione si posiziona ora sopra la Lega, che si mantiene stabile. La crescita di Futuro Nazionale si traduce in una riduzione del consenso per il centrodestra, che vede diminuire il proprio bacino di voti. Questi dati sono stati rilevati dall’ultimo sondaggio pubblicato.

Ormai è un dato stabile. Futuro nazionale, la formazione dell’ex generale Roberto Vannacci, è sopra la Lega e sopra l’asticella del 6 per cento. Inoltre la sua crescita erode il bacino del centrodestra. La Supermedia AgiYoutrend di questa settimana certifica infatti il sorpasso di Fn sul Carroccio, come già preannunciato da diversi recenti sondaggi. Fn sale infatti sopra il 6%, crescendo di un ulteriore 0,9% nelle ultime due settimane, mentre il centrodestra nel complesso arretra esattamente della stessa misura, e la Lega scende al 5,8% (-0,4%). Stabili invece i partiti di opposizione: il vantaggio del campo largo, che mercoledì a Napoli si è ritrovato (senza i centristi) per la prima manifestazione unitaria, sale così a oltre 2 punti e mezzo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Sondaggi politici, Futuro nazionale di Vannacci cresce di un punto ed è stabile sopra la Lega

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Sondaggio politico, quanto vale Futuro Nazionale di Vannacci Il sondaggio di YouTrend

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