Gli ultimi sondaggi politici rilevano un calo generalizzato dei principali partiti e l’avanzata di Futuro Nazionale Il quadro che emerge dagli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni mostra il sorpasso di Futuro Nazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Sondaggi politici Swg, Futuro Nazionale di Vannacci (6%) supera la Lega (5,6%), Fratelli d'Italia resta primo partito (27,1%)

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Sondaggio SWG: Futuro Nazionale raggiunge la Lega. Il mostro politico che Salvini ha creato e ora non riesce a fermare reddit

#Sondaggi Ultimo aggiornamento #IntenzioniVoto @swg_research : #FuturoNazionale #Vannacci al 5,6% supera la #Lega scesa al 5,4% x.com

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