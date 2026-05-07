Sondaggi politici | giù il centrodestra cresce il vantaggio del campo largo FdI sotto il 28%

Da quotidiano.net 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un calo del centrodestra, che si attesta sotto il 28%, mentre aumenta il consenso per il cosiddetto campo largo. La coalizione di destra registra una diminuzione di punti percentuali rispetto alle rilevazioni precedenti, mentre l'area politica di centrosinistra e altri schieramenti consolidano il proprio vantaggio. I dati sono stati diffusi nella giornata di oggi e riguardano l’orientamento degli elettori alla luce delle recenti dinamiche politiche.

Roma, 7 maggio 2026 – Cala centrodestra, cresce il campo largo. Gli ultimi sondaggi politici parlano chiaro: stando alla Supermedia di AgiYouTrend –  che calcola la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto –  se votassimo oggi la coalizione di maggioranza scenderebbe al 43,9% delle preferenze, il dato più basso dall’insediamento del governo Meloni (ottobre 2022).  Rispetto alla precedete rilevazione di due settimane fa, la Lega  perde ben 7 decimali. In negativo anche  Fratelli d’Italia che lascia sul campo uno 0,4%, rimandendo al di sotto del 28%. Il centrosinistra allargato invece vede aumentare il proprio vantaggio sul centrodestra, che adesso sfiora i due punti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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