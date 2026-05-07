Sondaggi politici | giù il centrodestra cresce il vantaggio del campo largo FdI sotto il 28%

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un calo del centrodestra, che si attesta sotto il 28%, mentre aumenta il consenso per il cosiddetto campo largo. La coalizione di destra registra una diminuzione di punti percentuali rispetto alle rilevazioni precedenti, mentre l'area politica di centrosinistra e altri schieramenti consolidano il proprio vantaggio. I dati sono stati diffusi nella giornata di oggi e riguardano l’orientamento degli elettori alla luce delle recenti dinamiche politiche.

Roma, 7 maggio 2026 – Cala centrodestra, cresce il campo largo. Gli ultimi sondaggi politici parlano chiaro: stando alla Supermedia di AgiYouTrend – che calcola la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto – se votassimo oggi la coalizione di maggioranza scenderebbe al 43,9% delle preferenze, il dato più basso dall’insediamento del governo Meloni (ottobre 2022). Rispetto alla precedete rilevazione di due settimane fa, la Lega perde ben 7 decimali. In negativo anche Fratelli d’Italia che lascia sul campo uno 0,4%, rimandendo al di sotto del 28%. Il centrosinistra allargato invece vede aumentare il proprio vantaggio sul centrodestra, che adesso sfiora i due punti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sondaggi politici: giù il centrodestra, cresce il vantaggio del campo largo. FdI sotto il 28% Notizie correlate Sondaggi politici, il Pd cresce e incalza FdI: il campo largo sorpassa un centrodestra in affannoIl Pd continua a salire e riduce la distanza da Fratelli d’Italia, mentre il partito guidato da Giorgia Meloni resta primo ma dà segnali di... Leggi anche: Sondaggi politici, il Pd cresce ancora e si avvicina a FdI: il campo largo batte il centrodestra Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sondaggio Porta a Porta, il voto oggi: Meloni-Schlein-Conte, cresce solo un leader; Ultimi sondaggi politici venerdì 1 maggio, Schlein supera destra e Meloni col campo largo del centrosinistra; Sondaggi politici, in calo le destre di governo: precipitano Fratelli d’Italia e Lega, crescono M5s e Futuro Nazionale; Sondaggi politici, questa settimana calano tutti i partiti del centrodestra: giù Lega, Forza Italia e Fdi. Sondaggi politici: giù il centrodestra, cresce il vantaggio del campo largo. FdI sotto il 28%L’ultima Supermedia evidenzia l’ulteriore discesa della coalizione di maggioranza con la Lega che perde lo 0,7% e Fratelli d’Italia lo 0,4%. Il Movimento 5 Stelle sale di 4 decimali e trascina il cent ... quotidiano.net Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia in calo. Cresce il PdCosa dicono gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d'Italia in calo. Crescosno il Pd e Avs, In calo anche M5s e Forza Italia ... blitzquotidiano.it Sondaggi politici, il centrodestra flette e il campo largo allunga. Solo 5 punti tra FdI e Pd x.com Sondaggi politici, le intenzioni di voto a circa due settimane dalle elezioni comunali. Tutti i DATI - facebook.com facebook