I cancelli del carcere di Bollate si sono aperti ieri per un uomo di 72 anni condannato a quasi 15 anni di carcere. Una lettera di solidarietà è stata inviata da un ex detenuto a un alto rappresentante dello Stato, definendo la grazia un gesto di umanità e buon senso civico. La comunicazione evidenzia il supporto di alcune figure pubbliche e il dibattito sulla possibilità di clemenza in casi di condanne definitive.

I cancelli del carcere di Bollate si sono aperti ieri per Mario Roggero: per il gioielliere di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori e ferito un terzo, quel suono metallico delle porte blindate che si sono chiuse alla sue spalle segna l’inizio di un percorso detentivo che, dal legale ai politici che si sono dichiarati solidali con lui, in moltissimi si augurano possa essere riveduto e corretto con una formula meno drammatica. Caso Roggero, il figlio di Torregiani scrive a Mattarella col cuore in mano. E a proposito di violenza tragica, le parole più forti e cariche di verità arrivano in queste ore anche da chi i segni di quella violenza brutale li porta ancora addosso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Solidarietà a Roggero, la toccante lettera di Torreggiani a Mattarella: “La grazia è un passo d’umanità e buon senso civico”

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Salvini è andato al carcere di Bollate per esprimere solidarietà a #MarioRoggero, condannato anche in base alla legge sulla #legittimadifesa che lui stesso aveva riscritto nel 2019. Eh niente, fa già ridere così. #Roggero #18luglio x.com

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