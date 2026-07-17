È stato emesso l’ordine di carcerazione per il gioielliere condannato a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori. Roggero si è costituito. La moglie ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica. Solidarietà dall’associazione degli orafi e dal web nei confronti del gioielliere condannato.

E’ stato emesso l’ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per avere ucciso due rapinatori. L’uomo si sta per costituire. Il centrodestra si mostra compatto nel sostegno all’iniziativa intrapresa della moglie, prerogativa che l’art 87 della Costituzione assegna al Presidente della Repubblica. Mentre a Napoli i gioiellieri scendono in piazza per manifestare la loro solidarietà al collega. La consegna in carcere. Mario Roggero si andrà a costituire “al carcere di Bollate tra le 16 e le 17”. Lo ha detto il suo avvocato Stefano Marcoli. Precedentemente era stato chiesto il differimento della pena. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mario Roggero si costituisce. La moglie del gioielliere chiede la grazia a Mattarella, solidarietà dagli orafi e dal web

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Mario Roggero. La SENTENZA choc spiegata da un Avvocato

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Temi più discussi: Il gioielliere Mario Roggero non è ancora in carcere, fratello: Provato, ma è resiliente; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Mario Roggero, condanna confermata: Per me è un ergastolo. Salvini a Mattarella: Conceda la grazia; Mario Roggero verso il carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social per salutare i sostenitori, ma in serata i legali lo convincono a non consegnarsi ancora.

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