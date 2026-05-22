Il Carnevale torna in mano al Comune | E’ un patrimonio pubblico dal ’300

Il Comune di Fano ha deciso di riprendere il controllo diretto del Carnevale, una tradizione che risale al XIV secolo e che rappresenta un patrimonio pubblico della città. La scelta è stata comunicata attraverso un atto di indirizzo, senza avviare ancora una procedura di gara pubblica. Questa decisione segna l'inizio di una nuova fase nella gestione della manifestazione, considerata uno degli eventi più rappresentativi del territorio. La città si prepara così a ridisegnare il futuro della celebrazione carnevalesca.

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