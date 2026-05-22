Il Carnevale torna in mano al Comune | E’ un patrimonio pubblico dal ’300
Il Comune di Fano ha deciso di riprendere il controllo diretto del Carnevale, una tradizione che risale al XIV secolo e che rappresenta un patrimonio pubblico della città. La scelta è stata comunicata attraverso un atto di indirizzo, senza avviare ancora una procedura di gara pubblica. Questa decisione segna l'inizio di una nuova fase nella gestione della manifestazione, considerata uno degli eventi più rappresentativi del territorio. La città si prepara così a ridisegnare il futuro della celebrazione carnevalesca.
Il Comune di Fano decide di riprendersi il Carnevale. Non con una gara pubblica, almeno per ora, ma con un atto di indirizzo che apre una fase nuova nella storia della manifestazione simbolo della città. Dopo settimane di tensioni interne all’Ente Carnevalesca, dimissioni nel consiglio direttivo e dubbi sul futuro organizzativo dell’evento, l’amministrazione Serfilippi sceglie di non “privatizzare” il Carnevale 2027 e di assumersi direttamente la regia di una fase di transizione, coinvolgendo comunque la storica associazione che da oltre un secolo organizza la manifestazione. L’atto di indirizzo, proposta di delibera di giunta del 15 maggio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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