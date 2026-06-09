’Piccolo Pride’ veleni e polemiche | Il Comune usa soldi pubblici così?

Il “Piccolo Pride” si è svolto sabato a Maddelena di Cazzano, attirando famiglie del territorio. L’evento ha suscitato polemiche tra la destra locale, che ha criticato l’uso di fondi pubblici per l’organizzazione. La manifestazione è stata definita da alcuni come un momento di integrazione, ma ha generato discussioni politiche e accuse di spese improprie. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito l’ammontare dei fondi pubblici impiegati o le modalità di finanziamento.

Un piccolo grande Pride. Questo il nome dell’evento aperto alle famiglie del territorio, tenutosi sabato a Maddelena di Cazzano, nel budriese, che ha scatenato le polemiche della destra locale. A parlare per FdI il consigliere di minoranza Gianfrancesco Pasquale e la capogruppo in Regione, Marta Evangelisti: "Bisogna fare piena luce sull’utilizzo delle risorse pubbliche, mappare i finanziamenti erogati alle associazioni del territorio e verificare con assoluto rigore l’eventuale coinvolgimento, anche solo indiretto, del sistema scolastico locale. Questo il fulcro dell’azione ispettiva congiunta da noi avviata in Regione e in Comune, in merito alla manifestazione Piccolo Pride". Il programma dell’evento pubblico prevedeva il mercatino artigianale e artistico delle eccellenze queer ed erotiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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