Socialmente bar alla Pecora Nera E’ l’attività estiva inclusiva di Anffas Lucca

Notizia in breve

Al laboratorio di cucina alla Pecora Nera, nel Giardino degli Osservanti, si è svolta l’attività estiva di Anffas Lucca. Un gruppo ha preparato il pranzo, lavorando in modo condiviso e in allegria. L’evento fa parte di un progetto inclusivo rivolto a persone con disabilità, che hanno partecipato insieme, senza distinzioni. La giornata si è svolta in un’atmosfera di collaborazione e convivialità, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso attività pratiche e condivise.