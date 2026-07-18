Socialmente bar alla Pecora Nera E’ l’attività estiva inclusiva di Anffas Lucca
Al laboratorio di cucina alla Pecora Nera, nel Giardino degli Osservanti, si è svolta l’attività estiva di Anffas Lucca. Un gruppo ha preparato il pranzo, lavorando in modo condiviso e in allegria. L’evento fa parte di un progetto inclusivo rivolto a persone con disabilità, che hanno partecipato insieme, senza distinzioni. La giornata si è svolta in un’atmosfera di collaborazione e convivialità, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso attività pratiche e condivise.
Con Anffas Lucca sono partite in allegria e nel clima di perfetta condivisione le attività estive 2026 al laboratorio di cucina alla Pecora Nera nel Giardino degli Osservanti per un “socialmentebar Lucca“ con preparazione del pranzo e “rigorosamente tutti insieme“. Piatti freschi, semplici, con il gusto della tradizione e con l’ingrediente in più che è quello della grande passione dei ragazzi. L’attività di Anffas compre sempre è indirizzata principalmente all’ inclusione e quindi caratterizzata da una particolare attenzione verso le necessità primarie dei giovani studenti con disabilità del territorio della piana di Lucca. La proposta progettuale si articola in diversi ambiti attraverso il progetto Autonomia “Noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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