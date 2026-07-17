Dietro un muro in un nuovo edificio sanitario, nascosta da un’intercapedine, si trova una decorazione murale degli anni ’30. La parete, che sembra un semplice spessore tra le stanze, cela un affresco in fase di restauro. La Soprintendenza ha riconosciuto la possibile firma di Piero Portaluppi, anche se l’attribuzione non è ancora ufficiale. La decorazione è stata scoperta durante lavori di ristrutturazione e risale a circa ottant’anni fa.

La sorpresa è arrivata sul finale, dietro il buco in un muro che in realtà era un’intercapedine e nascondeva una meraviglia di quasi cent’anni, ora in restauro: una decorazione murale degli anni ’30, in cui per tecnica, soggetto e contesto la Soprintendenza ha riconosciuto (l’attribuzione non è ancora definitiva) la mano di Piero Portaluppi. Negli anni ’30 del secolo scorso era la sala da ballo del sanatorio di Vialba, questa che fino a due anni e mezzo fa è stata, e a breve tornerà ad essere, l’aula magna dell’ ospedale Luigi Sacco di Milano. Padiglione 5, sopra la mensa e le cucine completamente rinnovate che il 31 agosto ricominceranno a preparare 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da pecora nera a modello del Pnrr. E al nuovo Sacco (finito in tempo) spunta un murale del Portaluppi

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