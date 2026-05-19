Mentre diverse discipline collettive italiane riescono a conquistare un posto ai Mondiali, il calcio maschile resta escluso dalla competizione. La pallamano, per esempio, si è qualificata senza problemi, così come altre nazionali. Invece, la squadra di calcio maschile non è riuscita a superare le fasi preliminari e non parteciperà alla prossima manifestazione mondiale. Questo dato evidenzia una differenza netta tra le varie discipline sportive italiane in vista delle competizioni internazionali.

C’è un dato che racconta meglio di qualunque slogan il momento dello sport italiano: mentre quasi tutte le discipline collettive del Paese riescono a qualificarsi ai Mondiali, il calcio maschile continua a restarne fuori. Ed è un paradosso enorme, considerando che proprio il calcio rappresenta storicamente lo sport nazionale, quello più seguito, finanziato e raccontato. L’ennesima conferma è arrivata dalla pallamano. L’Italia maschile ha conquistato la qualificazione ai Mondiali 2027 ribaltando la Svizzera in una doppia sfida che sembrava proibitiva. Un risultato che certifica la crescita di un movimento capace di tornare stabilmente sulla scena internazionale dopo decenni di anonimato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tutti vanno ai Mondiali (pallamano compresa) tranne il calcio maschile: sempre più pecora nera dello sport italiano

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