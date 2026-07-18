sirmione si tuffa nel lago di garda per aiutare un bambino e lo salva ma poi non riemerge

Notizia in breve

Un uomo si è immerso nel lago di Garda alla spiaggia Giamaica per aiutare un bambino e lo ha salvato. Tuttavia, dopo aver portato in salvo il bambino, non è più riemerso. Le ricerche sono in corso per trovarlo, ma al momento non ci sono notizie sul suo ritrovamento. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio, e sul posto sono intervenuti i soccorritori.