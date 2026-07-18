sir perugia ripartire nel migliore dei modi

La squadra Sir Susa Scai Perugia ha iniziato ufficialmente la nuova stagione, dopo aver archiviato quella precedente. La tifoseria aspetta di conoscere i dettagli sulla campagna abbonamenti, che è stata annunciata con il slogan ‘ricominciamo’. La società ha comunicato che la campagna è in fase di preparazione e sarà resa nota a breve. Non sono stati forniti ancora numeri o date ufficiali relative all’avvio delle sottoscrizioni.

PERUGIA – Archiviata definitivamente la passata stagione, è partita ufficialmente quella nuova. La tifoseria della squadra Sir Susa Scai Perugia è in attesa di conoscere le condizioni della nuova campagna abbonamenti che è stata anticipata dal claim ‘ricominciamo’. La dirigenza bianconera è tornata alla base al termine della tre giorni di volley mercato, pronta a ripartire per la prossima stagione, in cui sarà di nuovo in prima linea a competere per tutti i trofei del campionato italiano, europeo e mondiale. La delegazione umbra, guidata dal presidente Gino Sirci, è rientrata al quartier generale di Pian di Massiano con un ricco bottino, i... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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