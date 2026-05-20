Battaglia celebra e premia la Domotek | Ha rappresentato lo sport reggino nel migliore dei modi

Nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio si è svolta la cerimonia di premiazione della squadra di pallavolo Domotek, che ha concluso una stagione molto positiva con la promozione in Serie A2. La società è stata celebrata per aver rappresentato al meglio lo sport reggino e per aver ottenuto risultati rilevanti durante tutto l’anno. La premiazione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e di altri ospiti, che hanno riconosciuto i successi della squadra.

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