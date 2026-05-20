Battaglia celebra e premia la Domotek | Ha rappresentato lo sport reggino nel migliore dei modi
Nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio si è svolta la cerimonia di premiazione della squadra di pallavolo Domotek, che ha concluso una stagione molto positiva con la promozione in Serie A2. La società è stata celebrata per aver rappresentato al meglio lo sport reggino e per aver ottenuto risultati rilevanti durante tutto l’anno. La premiazione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e di altri ospiti, che hanno riconosciuto i successi della squadra.
La sala consiliare di Palazzo San Giorgio ha ospitato la premiazione della Domotek, protagonista di una stagione straordinaria culminata con la promozione in A2. Ad accogliere società, staff tecnico e atleti sono stati il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia. 🔗 Leggi su Today.it
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