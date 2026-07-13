Nicolò Bulega non ha conquistato la vittoria nella prima manche del Mondiale Superbike 2026, chiudendo al secondo posto a meno di due decimi da Iker Lecuona. Dopo questa prestazione, il pilota emiliano ha mostrato una reazione positiva prima delle vacanze, nonostante il risultato abbia comunque mantenuto il podio. La gara si è conclusa con un risultato di rilievo, anche se la vittoria è sfuggita di misura.

Si sapeva che sarebbe successo, prima o poi, ma la prima non vittoria di Nicolò Bulega nel Mondiale superbike 2026 (un secondo posto a meno di 2 decimi da Iker Lecuona, non certo un risultato da dimenticare) ha quasi dato più sprint all’emiliano rispetto a prima. In poche parole la reazione giusta al primo passo falso, se così possiamo chiamarlo dell’intera annata. Dopotutto, il pilota del team Ducati Factory stava facendo qualcosa di fuori dal comune, qualcosa di clamoroso e incredibile. I numeri facevano letteralmente scalpore. 21 vittorie su 21 in questo campionato e, complessivamente contando anche la fine della scorsa annata, 25 su 25. Gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna, sul tracciato di Donington Park, quindi, ha fermato questo filotto che sarà pressoché impossibile da battere nel futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega non vince la prima manche della stagione e reagisce nel migliore dei modi prima delle vacanze

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