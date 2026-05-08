Simone di Pasquale è stato coinvolto in diverse relazioni che hanno attirato l'attenzione dei media. Prima di iniziare una relazione con Maria Di Stolfo, ha avuto vari flirt noti al pubblico. La sua attuale compagna, Natalia Titova, ha recentemente parlato di lei come di una donna autentica, che non ha paura di mostrare le proprie fragilità. La coppia si è mostrata in alcune occasioni pubbliche, suscitando interesse tra i paparazzi e i fan.

Simone di Pasquale, prima di stare con Maria Di Stolfo, ha avuto numerosi flirt che hanno fatto parecchio rumore. A lungo Simone Di Pasquale – dal 1998 al 2005, anno dell’esordio in Ballando con le stelle – è stato legato sentimentalmente alla sua partner artistica Natalia Titova. La ballerina russa trova poi un nuovo amore con l’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino, conosciuto proprio durante il talent di Rai 1. Di Pasquale nel 2021 ha dovuto smentire alcune voci su un presunto flirt con una concorrente del programma (Lucrezia Lante della Rovere). Nel 2018 Simone di Pasquale conosce Maria Di Stolfo, insegnante di scuola elementare a Roma che in passato ha partecipato anche a importanti concorsi di bellezza (raggiungendo nel 2007 le pre-finali di Miss Italia nel 2007 e ottenendo la fascia di Miss L’auraBLU Moda Mare Puglia).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex e la compagna di Simone di Pasquale, Natalia Titova e Maria Di Stolfo: “Lei è una donna vera, non teme di mostrare le debolezze”

Simone Di Pasquale: Con Natalia Titova non ci legava vero amore - Ciao Maschio 13/12/2025

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