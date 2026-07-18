Alla vigilia delle elezioni del 2027, la sicurezza si presenta come tema principale. Si discute principalmente di contrasto all’illegalità e criminalità, che occupano i primi posti nell’agenda politica. Le elezioni politiche e amministrative si svolgeranno probabilmente in date diverse, rendendo meno unito il voto. La questione sicurezza domina il dibattito pubblico, con particolare attenzione alle politiche di prevenzione e repressione dei reati.

Toh, la sicurezza. Alla vigilia del doppio voto 2027 (Politiche e Amministrative, con ogni probabilità sempre meno legate nell’election day) sono il contrasto all’illegalità e il dibattito sulla criminalità a (ri)prendere il primo posto nell’agenda. Sia declinata nel braccio di ferro fra ’cattivismo’ e tolleranza, sia nell’ormai inflazionata discussione sulla remigrazione, sia nelle prospettive del campo largo in cerca di identità (come staranno insieme centristi, parte riformista Pd e centri sociali?). Ha iniziato la Regione Marche nei giorni scorsi con l’atto di indirizzo dell’operazione ‘Marche Sicure’, un progetto integrato che vede più tecnologie, coordinamento istituzionale, controlli per la salute ed educazione alla legalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza prima nell’agenda del bis elettorale

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NATO Secretary General pre-ministerial press conference at Defence Ministers Meeting, 17 JUN 2026

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