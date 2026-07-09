Il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato che non ci sono incontri in programma con Giorgia Meloni e Antonio Tajani riguardo alla legge elettorale e alle preferenze. Salvini ha spiegato che le decisioni vengono prese da tecnici e che al momento non ci sono appuntamenti previsti con gli altri esponenti del governo. La comunicazione è arrivata durante un evento alla Camera.

“Non abbiamo nessun incontro in agenda”. Così il vicepremier Matteo Salvini risponde a margine di un evento alla Camera a chi gli chiede se con Giorgia Meloni e Antonio Tajani abbiano in programma un incontro su legge elettorale e preferenze. “Lascio ai tecnici affrontare un tema che ha come unico obiettivo che chiunque vinca possa governare per cinque anni, sul resto lavorano i tecnici, non abbiamo precondizioni”, aggiunge. È lontanissimo da me il tema della legge elettorale e proprio non lo sto seguendo. Non abbiamo posizioni ferme sulla legge elettorale. Abbiamo posizioni ferme su temi economici, sulla sicurezza, sul carovita, sul confronto con l’Europa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Legge elettorale, Salvini: No incontri con Meloni e Tajani in agenda, decidono tecnici

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