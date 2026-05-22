Chiusa a Cascina la campagna elettorale del centrosinistra | Michelangelo Betti corre per il bis

La campagna elettorale del Partito Democratico a Cascina si è conclusa in Corso Matteotti con una riunione a cui hanno partecipato oltre 150 persone. Michelangelo Betti, candidato sindaco, ha concluso le attività di propaganda in vista delle elezioni comunali. La manifestazione si è svolta in un ambiente aperto e pubblico, con la partecipazione di sostenitori e cittadini interessati alle prossime votazioni. Nessun altro evento legato alla campagna si è tenuto dopo questa riunione.

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CASCINA – Si è chiusa in Corso Matteotti, davanti a oltre 150 persone, la campagna elettorale del Partito Democratico a sostegno di Michelangelo Betti sindaco di Cascina. Un’iniziativa che ha visto la presenza di tutte le candidate e i candidati al consiglio comunale oltre a una nutrita rappresentanza istituzionale composta dal presidente della Regione Eugenio Giani, che ha voluto portare personalmente il proprio sostegno al sindaco uscente a tre giorni dal voto, la vicecapogruppo della Camera Simona Bonafè, la senatrice Ylenia Zambito, l’assessora regionale Alessandra Nardini, il vicepresidente del consiglio regionale A ntonio Mazzeo e il consigliere regionale Matteo Trapani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Chiusa a Cascina la campagna elettorale del centrosinistra: Michelangelo Betti corre per il bis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cascina, il Partito Democratico chiude la campagna elettorale a sostegno della candidatura di BettiIl Partito Democratico di Cascina chiude la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 con un appuntamento pubblico... Elezioni a Cascina: Betti chiude la campagna elettorale con Giani davanti 150 personeSi è chiusa in corso Matteotti, davanti a oltre 150 persone, la campagna elettorale del Partito democratico a sostegno di Michelangelo Betti sindaco... Oltre 150 persone in Corso Matteotti con i candidati PD a CascinaSi è chiusa in Corso Matteotti, davanti a oltre 150 persone, la campagna elettorale del Partito Democratico a sostegno di Michelangelo Betti sindaco di ... gonews.it Betti rilancia per il bis. La spinta di Russo e Fossi: Modello di buon governoSostenibilità, cura, valorizzazione degli spazi pubblici, rigenerazione urbana, investimenti nel sociale, nella cultura e nello sport. Sono alcuni dei numerosi temi emersi nella campagna d’ascolto ... lanazione.it