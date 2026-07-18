Sicurezza immigrazione e Mediterraneo | il cambio di passo europeo all’evento Ecr di Catania

Durante la seconda giornata degli “Ecr Party European Awareness Days” a Catania, i rappresentanti europei hanno discusso di nuove strategie per rafforzare i controlli nel Mediterraneo, puntando a migliorare la sicurezza e gestire meglio i flussi migratori. Sono stati presentati piani e accordi per intensificare le operazioni di controllo e cooperazione tra Stati membri, senza dettagli specifici sui singoli interventi o sui partner coinvolti.

Seconda giornata di lavori per la due giorni catanese degli “Ecr Party European Awareness Days” dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”. Una sessione di confronti e discussioni con al centro il tema della sicurezza e non solo. Il vicepresidente di Ecr Party, Carlo Fidanza, ha sottolineato che “nel nostro Paese non bisogna discriminare chi è integrato, ha accettato le nostre regole e porta un contributo al lavoro. Vogliamo mantenere la differenza rispetto a chi è irregolare. Arrivare ad una efficacia nei provvedimenti di contrasto all’immigrazione irregolare, è un lungo lavoro fatto di leggi nazionali, che abbiamo reso più forti, ma anche accordi internazionali e pronunce delle Corti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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