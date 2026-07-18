ECR Party a Catania | sicurezza e futuro dell’UE protagonisti nella seconda giornata dell’evento

Nella seconda giornata degli “ECR Party European Awareness Days” a Catania, si sono affrontati temi di sicurezza e futuro dell’Unione Europea. L’evento si tiene presso Aci Castello e si concentra su un Mediterraneo più sicuro e un’Europa più forte. La discussione coinvolge esperti e rappresentanti istituzionali, senza interventi di figure pubbliche specifiche. L’obiettivo dichiarato è promuovere strategie di sicurezza e collaborazione tra i paesi europei e le nazioni del Mediterraneo.

ECR Party: Verso un Mediterraneo Sicuro per un’Europa Forte. ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – Si apre la seconda giornata degli “ECR Party European Awareness Days” a Catania, sotto il titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”. Durante la mattinata, i partecipanti si sono riuniti per un intenso dibattito sui temi della sicurezza e delle politiche migratorie. Il vicepresidente di ECR Party, Carlo Fidanza, ha dichiarato: “In Italia, è fondamentale non discriminare chi si è integrato, accettando le nostre regole e contribuendo al lavoro. È altrettanto importante mantenere una chiara distinzione tra chi è regolare e chi è irregolare”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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