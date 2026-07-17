Catania ospita il gruppo ECR | due giorni su sicurezza e crescita nel Mediterraneo
A Catania si è aperto il meeting “ECR Party European Awareness Days”, dedicato a sicurezza e crescita nel Mediterraneo. L’evento si svolge in due giorni e affronta temi legati alla stabilità e alla cooperazione nella regione. La prima giornata ha visto interventi e discussioni su strategie per un Mediterraneo più sicuro e una maggiore integrazione tra i paesi coinvolti. La partecipazione comprende rappresentanti di vari settori e paesi della zona.
ECR Party European Awareness Days: Un Mediterraneo Sicuro per l’Europa. ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – È iniziata la prima giornata del meeting a Catania intitolato “ECR Party European Awareness Days”, incentrato su “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”. Durante l’evento, i partecipanti hanno discusso vari aspetti riguardanti la sicurezza nella regione mediterranea e il suo ruolo cruciale per l’Europa. Ruggero Razza, eurodeputato, ha sottolineato come l’Unione Europea abbia per la prima volta istituito una delega specifica per il Mediterraneo, affidata al commissario Dubravka Suica. Razza ha spiegato che la Commissione... 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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