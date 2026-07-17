Catania ospita il gruppo ECR | due giorni su sicurezza e crescita nel Mediterraneo

Notizia in breve

A Catania si è aperto il meeting “ECR Party European Awareness Days”, dedicato a sicurezza e crescita nel Mediterraneo. L’evento si svolge in due giorni e affronta temi legati alla stabilità e alla cooperazione nella regione. La prima giornata ha visto interventi e discussioni su strategie per un Mediterraneo più sicuro e una maggiore integrazione tra i paesi coinvolti. La partecipazione comprende rappresentanti di vari settori e paesi della zona.