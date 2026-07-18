Sicurezza Bergamo | bene le indagini sui banditi ma adesso serve un pool anche per i furti in casa

Dopo la rapina violenta all’agriturismo di Alzano, in cui il proprietario è stato picchiato davanti alla famiglia, le forze dell’ordine hanno intensificato le indagini sulla banda di ladri. La procura ha avviato un’azione mirata per identificare e arrestare i responsabili. Tuttavia, si segnala la necessità di creare un pool anche per i furti in abitazione, oltre a quello già attivo contro i reati predatori.

È evidente che dopo la violenta rapina all’agriturismo di Alzano, dove il proprietario è stato selvaggiamente picchiato davanti alla compagna e alla figlia tredicenne, in procura è stato dato un input deciso per stanare la banda prima che potesse commettere qualcosa di ben più grave. I carabinieri del nucleo investigativo hanno lavorato giorno e notte agli ordini del colonnello Riccardo Ponzone, l’ufficiale che già due anni fa s’era distinto nella difficilissima indagine sull’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa da uno sconosciuto che aveva colpito a caso. Nei giorni scorsi i militari hanno analizzato ore e ore di video per riuscire a «cucire», chilometro dopo chilometro, il viaggio della Stelvio fuggita a tutta velocità dopo l’assalto ad Alzano. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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