Una banda armata ha fatto irruzione in una villa a Bergamo, aggredendo e picchiando i domestici presenti. I rapinatori hanno preso di mira l’imprenditore e il suo personale, portando via oggetti di valore. Non ci sono feriti gravi, ma l’episodio ha causato grande paura tra i presenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Violenta rapina nella villa di un imprenditore di Bergamo, dove una banda armata ha fatto irruzione, arrivando anche ad aggredire i domestici che si trovavano all'interno dell'abitazione. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, il fatto si è verificato nella serata di sabato 11 luglio, intorno alle 22.30. Due uomini armati a volto coperto hanno preso di mira una villa di via Statuto, prendendola d'assalto. Dotati di pistole e di giubbotto antiproiettile, sono entrati nella dimora con l'intenzione di arraffare denaro e gioielli. Pare che siano riusciti ad accedere alla proprietà passando dal retro, scavalcando la recinzione e arrampicandosi fino al secondo piano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Paura in villa a Bergamo, banditi fanno irruzione in casa dell'imprenditore: domestici picchiati

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