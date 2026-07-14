Paura in villa a Bergamo banditi fanno irruzione in casa dell' imprenditore | domestici picchiati

Da ilgiornale.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una banda armata ha fatto irruzione in una villa a Bergamo, aggredendo e picchiando i domestici presenti. I rapinatori hanno preso di mira l’imprenditore e il suo personale, portando via oggetti di valore. Non ci sono feriti gravi, ma l’episodio ha causato grande paura tra i presenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Violenta rapina nella villa di un imprenditore di Bergamo, dove una banda armata ha fatto irruzione, arrivando anche ad aggredire i domestici che si trovavano all'interno dell'abitazione. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, il fatto si è verificato nella serata di sabato 11 luglio, intorno alle 22.30. Due uomini armati a volto coperto hanno preso di mira una villa di via Statuto, prendendola d'assalto. Dotati di pistole e di giubbotto antiproiettile, sono entrati nella dimora con l'intenzione di arraffare denaro e gioielli. Pare che siano riusciti ad accedere alla proprietà passando dal retro, scavalcando la recinzione e arrampicandosi fino al secondo piano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

paura in villa a bergamo banditi fanno irruzione in casa dell imprenditore domestici picchiati
© Ilgiornale.it - Paura in villa a Bergamo, banditi fanno irruzione in casa dell'imprenditore: domestici picchiati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Assalto alla villa dell’imprenditore, irruzione di 5 banditi armati con pistole: “Non azzardatevi a fare una mossa”Cinque uomini armati di pistole hanno fatto irruzione in una villa, minacciando di non muoversi.

Rapina in banca a Frattamaggiore, carabinieri fanno irruzione e catturano i banditiDue uomini sono stati arrestati dopo aver compiuto una rapina in una banca di Frattamaggiore.

Temi più discussi: Le indagini sulla rapina a Pecetto e la paura dei residenti; Altro assalto in villa nella notte. Proprietario ferito alla testa. Rapina simile a quella di Montese; Viviamo barricati in casa, la collina teme una nuova ondata di furti dopo la brutale rapina; Brembate, assalto in villa fallito e ladri in fuga dopo gli spari del proprietario. Adesso non mi sento più sicura.

paura in villa aPaura in ospedale, fiamme lambiscono Villa BetaniaPaura nel pomeriggio a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, dove un incendio ha interessato la vegetazione secca ai lati della strada nei pressi della villa comunale e dell'ospedale Villa Betan ... ilfattovesuviano.it

paura in villa aPaura a Villa Angeletti, molestate due ragazze: Quell’uomo va fermatoNove mesi fa avvicinò una giovane e le baciò il piede: condannato a una multa. Ora la seconda vittima, che ha filmato il 40enne: Ha provato a toccarmi. . ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web